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بوقعيقيص: تقسيم السلطة التشريعية بين طرابلس وبنغازي ضحك على الذقون

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن تقسيم غرفتي السلطة التشريعية إلى مجلس نواب في بنغازي ومجلس شيوخ في طرابلس تفتيت للسلطة التشريعية.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة عبر “فيسبوك”: “بلغني أن المشري صرح بأنه اتفق مع المستشار عقيلة صالح في قاعدتهما الدستورية على أن تكون السلطة التشريعية من غرفتين مجلس  النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في طرابلس وبرر ذلك بتقاسم السلطة وتوزيعها”.

وأضافت: “فليسمح لي السيدان الموقران، السلطة التنفيذية بركنيها رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزرائه في طرابلس والسلطة التشريعية بغرفتيها في بنغازي”.

ورأت أن “ما عدا ذلك هو تفتيت للسلطة التشريعية وإهدار لحق بنغازي وضحك على الذقون غير مقبول، سلطة بسلطة،

ولقد وقفنا بقوة في حوار جنيف ضد هذا الاستخفاف عندما حاولوا تمريره في خارطة الطريق”. 

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صحيفة الساعة 24

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