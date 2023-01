ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنان يلماز.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام المنفي التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا.

بدوره، أكد السفير التركي دعم بلاده للمجلس الرئاسي ومساعيه لتحقيق الاستقرار، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والوصول للاستحقاق الانتخابي.

