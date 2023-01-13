الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 4 درجات في المناطق الجبلية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار الأجواء الباردة نسبياً على معظم البلاد.

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة ما بين (14-19) ولا تتجاوز (12) على مرتفعات الجبل الأخضر، وتنخفض أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية إلى أقل من (04) درجات مئوية.

وتبقى فرصة سقوط أمطار متفرق من حين إلى آخر هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربى يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الفرصة أفضل يوم الغد خاصة على الساحل الممتد من (الخمس حتي سرت) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الشرقى من صباح يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بأمطار جيدة على أغلب المناطق تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد، على مرتفعات الجبل الأخضر، مما تسبب جريان بعض الأودية المحلية.