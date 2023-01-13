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بوقعيقيص: تقسيم السلطة ومجلس الشيوخ بين بنغازي وطرابلس “ضحك على الذقون” غير مقبول

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن محاولة وضع السلطة التشريعية في بنغازي ومجلس الشيوخ في طرابلس، لغايات تقسيم السلطة وتوزيعها، هو تفتيت للسلطة التشريعية، وإهدار لحق بنغازي، و”ضحك على الذقون” غير مقبول.

وأضافت في منشور لها عبر حسابها في فيسبوك، تعليقاً على اتفاق المشري وصالح في قاعدتهما الدستورية، على  تقسيم السلطات “لقد وقفنا بقوة في حوار جنيف ضد هذا الاستخفاف عندما حاولوا تمريره في خارطة الطريق”

وقالت “فليسمح لي السيدان الموقران، السلطة التنفيذية بركنيها رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزرائه في طرابلس والسلطة التشريعية بغرفتيها في بنغازي”.

 

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الوطن الليبية

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