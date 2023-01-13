معتوق: علم الاستقلال يرمز للولاية العثمانية ونشيد النظام السابق مرتبط بمشروع سياسي

اتهم الكاتب الصحافي المستقل عبدالحكيم معتوق، القائمين على الملتقى التحضيري للمصالح الوطنية الذي اختتم أعماله أمس الخميس بـ”عدم النضج” بعد الخلاف الذي نشب بين ممثلي النطام السابق ومنْ يطلقون على أنفسهم “أبناء ثورة فبراير” بسبب العلم والنشيد الوطني.

وقال معتوق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” يأتي الخلاف عن العلم والنشيد ليعكس حالة لعدم النضج لجهة طرح حلول بشأن قضايا حساسة ليس أقلها الحفاظ على سيادة الوطن واحترام كرامة الإنسان”.

وأضاف معتوق: أن نشيد الاستقلال ليس ليبياً وعلمه يرمز إلى جزء منه للولاية الثمانية، وكذلك نشيد النظام السابق ورايته المرتبطه بمشروعه السياسي” .

واختتم معتوق قائلا:” نحن نريد دولة وطنية بكل مقوماتها بتفاصيلها” .