7 أفراد ليبيين و10 كيانات ضمن قائمة الإرهاب في البحرين

أصدرت مملكة البحرين قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية ضمت 193 فردا منهم 7 أفراد ليبيين كما ضمت القائمة 164 كيانا وتنظيما منهم 10 من ليبيا.

وبحسب قائمة “الإرهاب الوطنية لمملكة البحرين” فإن الأشخاص الليبيين المصنفين إرهابيين هم علي محمد محمد الصلابي، عبد الحكيم بلحاج، المهدي حاراتي، إسماعيل محمدمحمد الصلابي، الصادق الغرياني، الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم، أحمد عبد الجليل حسناوي.

وبحسب القائمة فإن الكيانات والتنظيمية المصنفة إرهابية هي أنصار الشريعة في بنغازي، أنصار الشريعة في درنة، الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، سراي الدفاع عن بنغازي، مجلس شورى ثوار بنغازي، مركز السرايا للإعلام، وكالة بشرى الإخبارية، كتيبة راف الله الساحاتي، قناة النبأ، مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام.