الدبيبة يبحث مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بديوان مجلس الوزراء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وليام بيرنز رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب.

بيرنز أكد بحسب مكتب إعلام الدبيبة ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدًا بحالة الاستقرار والنمو الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، أكد الدبيبة أن الهدف هو استقرار بلادنا ودعمها دولياً من أجل الوصول للانتخابات.

