7 أفراد ليبيين و10 كيانات مقربين من الدبيبة ضمن قائمة الإرهاب في البحرين

أصدرت مملكة البحرين قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات الإرهابية ضمت 193 فردا منهم 7 أفراد ليبيين كما ضمت القائمة 164 كيانا وتنظيما منهم 10 من ليبيا.

وبحسب قائمة “الإرهاب الوطنية لمملكة البحرين” فإن الأشخاص الليبيين المصنفين إرهابيين هم علي محمد محمد الصلابي، عبد الحكيم بلحاج، المهدي حاراتي، إسماعيل محمد الصلابي، الصادق الغرياني، الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم، أحمد عبد الجليل حسناوي.

وبحسب القائمة فإن الكيانات والتنظيمية المصنفة إرهابية هي جماعة أنصار الشريعة في بنغازي، ودرنة، الجماعة المقاتلة في ليبيا، وميليشيا “سرايا الدفاع عن بنغازي”، ومجلس “شورى ثوار بنغازي”، ومركز السرايا للإعلام، ووكالة بشرى الإخبارية، وميليشيا “راف الله السحاتي”، وقناة “النبأ”، ومؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام.