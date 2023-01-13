ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 January, 2023

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” صباح اليوم الجمعة، رفقة نائبه الثاني “عمر بو شاح” رئيسَ البعثة الأممية للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

بدوره أكد المبعوث الأممي على أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.