المنفي يجدد الدعوة لعقد لقاء ثلاثي في غدامس مع عقيلة والمشري

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جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعوته القائمة والمستمرة إلى عقد لقاء ثلاثي مع رئاستي مجلس النواب والدولة يشأن القاعدة الدستورية وسُبل تذليل العقبات لإنجازها في مدينة غدامس.

والتقى المنفي، الخميس، برئيس مجلس الدولة خالد المشري، وتمت مناقشة، بحسب المجلس الرئاسي، مداولات حول القاعدة الدستورية وسُبل تذليل العقبات لإنجازه.

كما تمت مناقشة ملف ترتيبات مالية شاملة وموسعة لسنة 2023، وتطورات المشهد السياسي وآليات ضمان الاستقرار ومناقشة آليات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية.