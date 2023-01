ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري آخر المستجدات على الساحة السياسية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن لقاء الجانبين يندرج في سياق التنسيق والتكامل بين المؤسسات، وفي إطار سلسلة من الحوارات الوطنية الموسعة لضمان إنتاج قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها بين الأطراف والقوى السياسية.

وأضاف البيان: إن الطرفين بحثا مداولات القاعدة الدستورية وسبل تذليل العقبات لإنجازها فيما جدد المنفي دعوته لعقد لقاء ثلاثي بالخصوص في مدينة غدامس. مشيرًا إلى تدارس الجانبين ملف ترتيبات مالية شاملة وموسعة لسنة 2023 وآليات ضمان الاستقرار وتنفيذ الرؤية الإستراتجية للمصالحة الوطنية.

Shares

The post المنفي يجدد خلال لقائه مع المشري دعوته لعقد اللقاء الثلاثي في غدامس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية