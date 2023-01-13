بن شرادة: المصالحة السياسية تكون سهلة عندما ينضم السياسيون لأحزاب حقيقية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن المصالحة السياسية، تتركز على المصالح والتقاسم، وتكون أسهل عندما يكون السياسيون منضمين في أحزاب حقيقية أو منظمات أيدولوجية أو عرقية أو مجموعات دينية.

وأضاف بن شرادة في منشور على حسابه في فيسبوك، إن المصالحة السياسية نفسها، مسؤولة عن إثارة ملف الصالحة دائماً، لكو توظفه لمصالحها، و “تدغدغ” به مشاعر المواطن، وتكون صعبة عندما تحرّكُ دول خارجية لها مصالح في ليبيا، السياسي الليبي أو الحزب أو الجماعة أو العرق،

واعتبر أنه لا يجب الحديث عن المصالحة قبل بناء دولة قوية وموحدة، من خلال الضغط وخروج الشارع على الأجسام السياسية، وتوصيل رسالة للدول الخارجية لتكف يدها عن التدخل في ليبيا، مشيراً إلى أن ملف المصالحة استخدم من “تجار الداخل والخارج” منذ عشر سنوات، ولم يحدد أحدهم نوع وهوية المصالحة.

وأكد أن المصالحة بين أبناء الوطن، يجب تحديد نوعها، بناء على نوع النزاع وأسبابه وما نتج عنه، ووضع آلية تنفيذ للصلح وتطبيقه، واعتماد أدوات تنفيذ ما بعد الصلح، من خلال أجهزة الدولة، للحفاظ على مخرجاته.