وزير الخارجية الإيطالي: سأبحث مع تركيا وضع حد للمهاجرين من ليبيا

كشفت وكالة أنباء أكي عن أن ملف الأزمة الليبية سيكون على طاولة مباحثات نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وقالت الوكالة إن السلطات في روما أعلنت عن توجه تاياني إلى أنقرة اليوم الجمعة، معتبرة أنها مهمة تأتي في “إطار الاستراتيجية الأوسع للحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع البلدان الرئيسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع ولتشجيع المزيد من التعاون في إدارة الهجرة”.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، إلى أن الزيارة “ستمكًن من تقييم العلاقات الثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون القوي في المجال الاقتصادي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية”.

ونقل البيان عن رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن الحكومة “تعمل على حل قضية الهجرة وهناك حاجة إلى التزام قوي من قبل دول المنطقة لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتيسير عدد أكبر من عمليات الإعادة”.

وقال الوزير الإيطالي: “سأتحدث غدًا مع الوزير أوغلو ليس فقط عن طريق شرق البحر الأبيض المتوسط​​، الذي يصل عبره العديد من المهاجرين إلى أوروبا عبر البلقان، ولكن أيضًا عن ليبيا، التي تعد جنبًا إلى جنب مع تونس، نقطة انطلاق رئيسية أخرى” للهجرة غير النظامية.