يونيفرستي وورلد نيوز: مساعٍ ليبية لتبسيط ريادة الأعمال بمؤسسات التعليم العالي

ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره موقع “يونيفرستي وورلد نيوز” الدولي المعني بالأخبار الأكاديمية مساعي ليبية لتبسيط ريادة الأعمال داخل مؤسسات التعليم العالي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن ليبيا تعمل على هذا التبسيط من خلال تطوير وحدة معتمدة لريادة الأعمال وإنشاء مراكز لها وللابتكار وتطوير هياكل المشاريع الصغيرة لسد الفجوة القائمة بين أعداد وتخصصات الخريجين وسوق العمل، عبر تنفيذ مشاريع ذات عائد مالي ومنفعة مجتمعية.

وأضاف التقرير: إن هذه المساعي تندرج في سياق مشروع “إي يو4 بي أس أيل” المعلن عن مخرجاته في ديسمبر الماضي في ليبيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مؤسسة “خبراء فرنسا” لمدة 3 سنوات ومنذ العام 2019 لدعم تطوير القطاع الخاص وترسيخ مبادئ ريادة الأعمال في النظام التعليمي.

وأوضح التقرير أن هذا المشروع قام على تطوير وحدة ريادة الأعمال المعتمدة التي يتم تدريسها الآن في 9 جامعات بمساعدة جامعة “جان مولان ليون” الفرنسية، إذ جاء تسليمها عقب تدريب 44 أستاذًا بدعم من جامعة “جنوب البحر الأبيض المتوسط” في تونس.

وتابع التقرير: إن 11 جامعة شهدت إنشاء مراكز ريادة الأعمال والابتكار مع تدريب الموظفين فيها على كيفية إدارة برامج الحاضنة العملية لدعم الطلاب الجامعيين. مؤكدًا أن التدريب يهدف أيضا إلى تطوير ودعم المراكز لتقديم خدمات أفضل للطلبة وبناء القدرات الوظيفية ووضع خطط إستراتيجية.

وبين التقرير أن هذا من شأنه دعم ريادة الأعمال في الجامعات وخلق صلة مع مجتمع الأعمال وإنشاء مراكز مهنية وللخريجين في داخلها، مشيرًا إلى تشكيل مؤسسات صغيرة للمشاريع الصغيرة في 8 جامعات بما في ذلك العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي لتعزيز مهارات ريادة الأعمال وإعداد رواد الأعمال.

وأضاف التقرير: إن هذه المؤسسات تم إنشاؤها وإدارتها من قبل طلاب جامعيين شأنها شأن الشركات الحقيقية لخلق شراكات مع الشركات العاملة في السوق وتقديم خدماتهم لها ما يعزز مهاراتهم في ريادة الأعمال واكتساب الخبرة العملية وتشكيل شبكة تؤهلهم لسوق العمل.

وأشار التقرير إلى تنظيم فعاليات للتوفيق بين المؤسسات الصغيرة ومجموعة من شركات القطاع الخاص الرائدة لاستكشاف التعاون والشراكة وفرص العمل للطلاب، مبينًا الاعتراف بهذه المؤسسات الجامعية من قبل منظمة “جونيور إنتربرايسز غلوبال” الممثلة لمفهوم الشركات الصغيرة.

وتابع التقرير: إن هذه المنظمة ممثلة لأكبر شبكة طلابية لريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم وتهدف إلى استكمال نظام التعلم الجامعي التقليدي من خلال مساعدة رواد الأعمال المبتدئين على التغلب على التحديات واكتساب الخبرة، مؤكدًا الشروع لإعداد خارطة طريق وطنية لدعم هذه الريادة.

وأوضح التقرير أن هذه الجهود تتم بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال والمشروع الأوروبي الجديد “إي- نيبل” الممتد منذ العام 2022 وحتى العام 2025 وسيركز على التنوع الاقتصادي والاستدامة والحوكمة الرقمية.

وأضاف التقرير: إن هذا المشروع سيساهم في إنشاء إستراتيجية رقمية وطنية ورقمنة خدمات وأدوات المؤسسات العامة، للاستفادة من الابتكارات من أجل التنمية. في وقت قال فيه الأكاديمي في جامعة طرابلس أحمد عطية: “عالج إي- نيبل بعض الحواجز التعليمية والتحديات العلمية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الجامعية”.

وتابع عطية بالقول: “أشارت دراسة في عام 2020 بعنوان دعم تطلعات ريادة الأعمال – تحليل قصير للنظام البيئي للريادة إلى أن البلاد تعاني من الدورات التدريبية المحدودة والضعيفة الجودة ذات الصلة ونقص عام في نقل البحث والتطوير إلى الأعمال التجارية والبداية التقنية الضعيفة للنظم البيئية”.

وأضاف عطية قائلًا: “كان إي يو4 بي أس أيل خطوة جيدة على طريق طويل لتعزيز برامج التعليم والتدريب لريادة الأعمال بمؤسسات التعليم العالي وتوفير مهارات أساسية ومعرفة مطلوبة للإدارة التجارية وخلق مسار وظيفي لنقل المعرفة التكنولوجية والعلمية من الجامعات ومعاهد البحث إلى الشركات الناشئة”.

وقثال عطية: “هذا سيساعد خريجي الجامعات في تحويل تركيزهم من الوظائف المحدودة الموجهة إلى القطاع العام إلى امتلاك مبادرات إبداعية تكنولوجيا تهدف إلى دعم أنفسهم وفي الوقت نفسه بناء مجتمع قائم على المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

