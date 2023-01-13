ليبيا.. المجلس البلدي بنغازي يبدأ فتح مسارات الطرق تمهيداً لرصفها

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق والشوارع داخل نطاق البلدية بهدف تنفيذ أعمال رصفها.

وبحسب بيان مقتضب لبلدية بنغازي، على فيسبوك، انعقد اللقاء أمس الخميس، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية- إنفاذ القانون، اللواء جمال العمامي.

وخلص الاجتماع إلى أهمية إزالة العوائق التي تحول دون فتح مسارات الطرق والشوارع لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة سير المركبات.

وأوضح رئيس المجلس البلدي، البدء في أعمال رصف هذه الطرق خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق بيان مقتضب صادر عن بلدية بنغازي.

وحضر الاجتماع العميد أكرم المسماري، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي.