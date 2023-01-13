 الرملي: حل أزمة ليبيا تحتاج أسس فعلية وتحديد الأطراف المقصود مصالحتها

الوطن / رصد

قال المحلل السياسي محمود الرملي ان حل الأزمة في ليبيا ليس بعيدا، لكنه يحتاج إلى صدق وتعاون من الجميع وأن يكون هناك وضوحا فيما نريد أن نتوجه إليه.

واشار الرملي في تصريحات صحفية الى ضرورة دراسة المشكلة بشكل عميق وأن تكون المصالحة مبنية على أسس فعلية وتحديد الأطراف المقصود مصالحتها لأن هذا المفهوم فضفاض.

مؤكدا على ان من يعمق الإشكاليات بعض السياسيين المحسوبين على بعض الدول بهدف إيجاد مكانة سياسية واقتصادية لأنفسهم.

مضيفا ان المصالحة ليست كلمة وانما توجه حقيقي لمعالجة أصل الإشكال لأن ليبيا تحتاج إلى مصالحة حقيقية بلا شك كما ان المصالحة للمصالح الشخصية ليس مقبولا، والتفاهمات في ملفات السرقة والفرار من العدالة بالنسبة لبعض المسؤولين أمر لن يفيد أحدا.