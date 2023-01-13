ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 January, 2023

قال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية ،إن الهدف الرئيسي من زيارة مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز لليبيا هو تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن المخابرات الأمريكية تسعى لدعم ليبيا دوليًا حتى يتسنى للبلاد إجراء انتخابات جديدة قريبًا.

وأضاف حمودة في تصريح صحفي أن المخابرات الأمريكية تسعى لدعم ليبيا دوليًا حتى يتسنى للبلاد إجراء انتخابات جديدة قريبًا، مشيرا إلى أن لقاء الدبيبة ومدير المخابرات الأمريكية بحث قضايا مشتركة بين ليبيا والولايات المتحدة، كما أكد أن الدبيبة ومدير المخابرات ناقشا الغزو الروسي لأوكرانيا ومكافحة الإرهاب والقضايا المتعلقة بالنفط.