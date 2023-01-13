الدبيبة يهنئ الشعب الليبي بالسنة الأمازيغية الجديدة

العنوان-طرابلس

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، الليبيين بأول أيام السنة الأمازيغية الجديدة، الموافق لليوم الخميس.

وقال الدبيبة تغريدة له عبر تويتر “أتمنى أن يكون العام الجديد عام خير علينا جميعا ونحقق فيه مزيد الاستقرار”.

والخميس هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبيين بمناسبة حلول العام الأمازيغي الجديد.

وأعرب المنفي عن تمنياته أن يعود هذا العام على الشعب الليبي أجمع بالخير والمحبة والسلام، وفق بيان المجلس الرئاسي.

وأعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يوم الإثنين الماضي اعتبار الخميس المقبل عطلة لمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة (2973)، وذلك في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع داخل نطاق عضويته.

وتقدم المجلس بالتهاني إلى جميع أبناء الأمة الليبية، متمنيا أن تكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع.