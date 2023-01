بريسنزا: غيابات عديدة شهدتها جلسات ونشاطات ملتقى المصالحة الوطنية الشاملة

ليبيا – قدم تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “بريسنزا” الدولية قراءة تحليلية لملتقى المصالحة الوطنية الشاملة الممهد لمؤتمر جامع أوسع برعاية من المجلس الرئاسي.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى انتقادات بسبب عدم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأسر الضحايا والمتضررين في مساعي المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدًا أنها إلى جانب السلام يمثلان السبيل الوحيد الممكن للمضي قدمًا في ليبيا المزدهرة قبل العام 2011.

ووصف التقرير هذا الملتقى بأداة شق طريق تقريب وجهات النظر المتعارضة تمامًا للأطراف المتصارعة من بعضها البعض في ليبيا.

