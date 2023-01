الخارجية الأمريكية: نتعاون مع شركائنا الدوليين للذهاب بليبيا إلى الانتخابات

قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس” إن بلاده مستمرة في التعاون والعمل مع القادة السياسيين الليبيين والدوليين في تمهيد الطريق للانتخابات والمضي قدما بالبلاد إلى بر الأمان.

برايس وخلال إحاطته الصحفية التي نشرتها الخارجية الأمريكية الجمعة قال إن واشنطن تؤيد بقوة عمل الممثل الخاص للأمين العام “عبدالله باتيلي” في دعوته إلى توافق وطني، باعتبار أنه لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام على المدى الطويل.

وعن اجتماع المبعوثين الخاصين في واشنطن أوضح برايس أن بلاده تشارك أصحاب المصلحة الدوليين في استضافة مناقشة مستقبلية حول الوضع في ليبيا، نافيا تحديد موعد أو تاريخ لعقد اللقاء المزمع.

وكانت صحيفة الغارديان قد تحدثت عن اجتماع بدعوة من المبعوث الأمريكي الخاص “ريتشارد نورلاند” يجمع بنظرائه من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في واشنطن يوم 13 يناير لمناقشة خطوات ما بعد فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

