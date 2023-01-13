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المبعوث الأممي: يجب إنجاز الأساس الدستوري لتحقيق آمال الليبيين

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أكد رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

واليوم، التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، رفقة نائبه الثاني عمر بو شاح، رئيسَ البعثة الأممية، في العاصمة طرابلس.

واستعرض اللقاء آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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