المبعوث الأممي للمشري: يجب الإسراع بإنجاز القاعدة الدستورية للوصول إلى انتخابات نزيهه

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري صباح اليوم الجمعة، رفقة نائبه الثاني عمر بو شاح، برئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي في العاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسين الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

من جهته، أكد المبعوث الأممي على أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.