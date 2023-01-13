الجهاني: اتفاقيات حكومة الدبيبة مع تركيا باطلة

أكد عصام الجهاني عضو مجلس النواب أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المنتهية مع تركيا باطلة.

وأشاد الجهاني في تصريح صحفي بحكم محكمة استئناف طرابلس بوقف مذكرة التفاهم الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة، موضحا أنه سليم من الناحية القانونية.

وقال النائب إن الاتفاقية وقعت مع طرف غير ذي صفة أي أن الحكومة غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات دولية تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف أن الحكم يستند إليه الجانب السياسي ويستخدم هذا الشق القانوني من ناحية سياسية ضد حكومة الدبيبة.