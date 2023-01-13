باثيلي يؤكد للمشري على أهمية الإسراع في إنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية

العنوان-طرابلس

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، على أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

جاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور نائبه الثاني عمر بوشاح في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

وفي مطلع يناير أعلن المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بيانا مشتركا بشأن الوثيقة الدستورية عقب اجتماع عقداه بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن الطرفان حينها اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.