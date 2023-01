إنفومغرانتس: جرائم الميليشيات المسلحة مستمرة بحق المهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشره موقع أخبار “إنفومغرانتس” الإفريقي الناطق بالإنجليزية صورًا من جرائم الميليشيات المسلحة بحق المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأهم من معلوماته صحيفة المرصد، نقل عن جهات دولية معنية بصون حقوق الإنسان تأكيدها عودة العديد من المهاجرين غير الشرعيين طوعًا إلى ديارهم في الظاهر وقسرًا في الباطن هربًا مما لاقوه خلال ظروف الاحتجاز التعسفية في ليبيا.

وتابع التقرير: إن هذه الظروف تتمثل التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاختفاء القسري والابتزاز. ناقلًا عن مهاجرين غير شرعيين قولهم أنهم دخلوا لمركز الاحتجاز بالعصا وكانوا يضربونهم مثل الحيوانات، وفي بعض الأحيان كانوا يأخذون نقودهم وملابسهم الجيدة.

وتابع المهاجرون غير الشرعيون بالقول أنه تم نقلنا إلى خارج مراكز الاحتجاز وقاموا بتنظيف الطرق والمنازل والعمل في المزارع من دون أجور ومع القليل من الطعام وبلا مياه صالحة للشرب في وقت فقد بعضهم عيونهم وكسر أسنانهم بسبب شدة التعذيب فضلا عن التعرض لإصابات أخرى.

ترجمة المرصد – خاص

