الجهاني: اتفاقيات منتهية الولاية مع تركيا “باطلة”

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة منتهية الولاية مع تركيا باطلة.

وقال الجهاني في تصريحات صحفية أن حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف مذكرة التفاهم الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط بين تركيا والحكومة المنتهية الولاية سليم من الناحية القانونية.

وأكد النائب في البرلمان أن الاتفاقية وقعت مع طرف غير ذي صفة أي أن الحكومة غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات دولية تتعلق بالأمن القومي،

مضيفًا أن الحكم يستند إليه الجانب السياسي ويستخدم هذا الشق القانوني من ناحية سياسية ضد حكومة منتهية الولاية.