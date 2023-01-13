الجزائر وليبيا تفتتحان بطولة أفريقيا للمحليين

تتجه أنظار عشاق المستديرة في القارة السمراء نحو الجزائر، مساء الجمعة، لمتابعة افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بمواجهة أصحاب الأرض بمنتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من المسابقة.

وعلى ملعب نلسون مانديلا الدولي بمدينة براقي الجزائرية، يواجه منتخب الجزائر جاره الليبي.

وفي ذات المجموعة، يواجه منتخب إثيوبيا نظيره الموزمبيقي.

وتتكون البطولة الإفريقية للمحليين من 5 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر – موزمبيق – إثيوبيا – ليبيا.

المجموعة الثانية: السنغال – كوت ديفوار- أوغندا – الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب – غانا – مدغشقر – السودان.

المجموعة الرابعة: موريتانيا- أنغولا – مالي.

المجموعة الخامسة: النيجر- الكونغو – الكاميرون.

