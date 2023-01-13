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«باتيلي» لـ«المشري»: لابد من الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الجمعة، رفقة نائبه الثاني “عمر بو شاح” رئيسَ البعثة الأممية للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

بدوره، أكد المبعوث الأممي، أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

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صحيفة الساعة 24

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