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تمهيدا لرصفها.. بحث فتح مسارات الطرق في بنغازي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، أمس الخميس، مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية- إنفاذ القانون، اللواء جمال العمامي، سبل إزالة العوائق وفتح مسارات الطرق والشوارع داخل نطاق البلدية بهدف تنفيذ أعمال رصفها.

وخلص الاجتماع إلى أهمية إزالة العوائق التي تحول دون فتح مسارات الطرق والشوارع لتخفيف الازدحام وتسهيل حركة سير المركبات، موضحا البدء في أعمال رصف هذه الطرق خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن الاجتماع حضره العميد أكرم المسماري، ومدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي.


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صحيفة العنوان الليبية

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