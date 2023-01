ليبيا- تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قضية فشل الأمم المتحدة باختيار مبعوثيها لمعالجة أزمة مستمرة بلا انفراج منذ العام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز رؤاه التحليلية صحيفة المرصد، أوضح أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد لا يكون الاستثناء في قاعدة الفشل هذه في ظل عدم وجود قصة نجاح واحدة في ملف البعثات الأممية المليء بالقصص المرتبطة بواقع حال ليبيا والدول ذات الظروف المشابهة.

وبين التقرير أن جل ديبلوماسيي الأمم المتحدة يتم انتقائؤهم وفق مبدأ “الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه”، فهم يقضون عامًا في التوسط في ليبيا قبل نقلهم إلى دولة أخرى أو إحالتهم إلى التقاعد ما يعكس ببساطة غياب المساءلة داخل المنظمة الدولية على الفشل أو الأداء الضعيف.

وأرجع التقرير هذا الفشل لإخفاق مجلس الأمن الدولي في تعزيز قراراته باستثناء الفترة المستهدف خلالها العقيد الراحل القذافي، في وقت لم تلاقي فيه كافة الخطط الجيدة المصممة من قبل مبعوثين أممين سابقين إلى ليبيا النجاح، مبينًا أن مرد هذا ببساطة عدم تمتع أي منهم بدعم حاسم وقوي من قبل المجلس.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post ميدل إيست مونيتور: تساؤلات بشأن إمكانية نجاح باتيلي في ما فشل فيه سابقوه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية