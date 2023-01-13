عون: مستقبل ليبيا واعد في الثروات النفطية والثروات الأخرى

الوطن|رصد

شارك وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية محمد عون عبر الفيديو في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة لمستقبل زاهر التي تستضيفها دولة الهند.

وأوضح عون في كلمته، أن دولة ليبيا تسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة، مضيفًا أن دولة ليبيا تصدر معظم انتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الأزمة العالمية.

وأكد الوزير منتهي الولاية أن مستقبل ليبيا واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الأخرى، داعيًا الدول الصديقة للاستثمار في البلاد وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن دفعت بالقوة القاهرة بعد 2011.

و أشار عون إلى أن دولة ليبيا ترى أن التحول إلى الطاقات النظيفة يجب أن لا يكون علي حساب القارة الأفريقية والتي أكثر من نصف سكانها لم يروا الكهرباء في حياتهم و لهم الحق في الحياة الكريمة واستغلال ثرواتهم قبل التحول للطاقات النظيفة، مؤكدًا أن دولة ليبيا لديها من السطوع الشمسي ما يكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء للدول الاخرى، وأنها بدأت في مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ولديها مشاريع طموحة في مختلف مجالات الطاقة.