رويترز: أمريكا تسعى لاستلام مزيد من الليبيين المشتبه بهم في “لوكربي”

قالت وكالة الأنباء “رويترز” إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحصول على مزيد من الليبيين المشتبه بهم في تفجير عام 1988 لطائرة بان آم فوق لوكربي في اسكتلندا بعد نقل ضابط مخابرات ليبي سابق من ليبيا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي متهم بصنع القنبلة التي أسقطت الطائرة، على حد قولها.

جاء ذلك في تقرير لـ”رويترز” عن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى ليبيا أمس الخميس والتي وصفتها بالرحلة النادرة، مشيرة إلى أنه التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

ولفت التقرير إلى أن اعتقال أبو عجيلة محمد مسعود المريمي ونقله إلى الولايات المتحدة أثار غضبًا داخل ليبيا ، التي لا تربطها بمعاهدة تسليم مع واشنطن، وأدى إلى اتهامات متبادلة من خصوم الدبيبة السياسيين.