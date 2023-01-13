مدير بنك ABC: ليبيا سوق استراتيجية مهمّة

أكّد مدير عام بنك ABC(المؤسسة المصرفية العربية ) صابر عيادي، اليوم الجمعة، أنّ ليبيا تعد سوقا استراتيجية ومهمة كبقية الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف صابر عيادي في تصريحات إعلامية، أنّ البنك مقره البحرين وله فروع في 15 دولة في خمس قارات، مبينا أنّ السوق الليبية تعد مهمة ويتم العمل معها كبقية الأسواق المستهدفة مثل مصر والجزائر ودول الخليج.

وتحدث مدير عام بنك ABC عن أهمية الإستثمار المتبادل بين تونس و ليبيا، معتبرا أنه إيجابي ومفيد جدا لمنطقة شمال إفريقيا أيضا.

وأفاد صابر عيادي بأنّ البنك سيكون متواجدا في المعرض التونسي الليبي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة الليبية، لتقديم كل النصائح والإرشادات المالية لكل المستثمرين، إضافة إلى تقديم التمويلات.

وللتذكير يقام المعرض خلال الفترة من 16 إلى 18 جانفي/يناير 2023 من تنظيم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي TABC وغرفة التجارة والزراعة والصناعة، وبمشاركة 200 شركة تونسية وليبية.