لجنة “5+5” تستأنف أعمالها في منتصف يناير الجاري

العنوان-سرت

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” استئناف اجتماعاتها منتصف يناير الجاري، بعد توقف دام عدة أشهر، حيث ستجري اللجنة اجتماعات يومي 15 و16 يناير، وفق عضو اللجنة مصطفى يحيى.

والهدف من الاجتماعات هو استكمال خطة عمل اللجنة الخاصة برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والمسلحين الأجانب من ليبيا، وبحث أزمة الميليشيات.

والاجتماعات المقرر أن يحضرها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، ستُعقد في مدينة سرت الليبية، كما أوضح يحيى في تصريحات صحفية.

ويعتبر هذا التطور بعد انتعاش الآمال بانفراجة قريبة وحلحلة الجمود السياسي، وذلك عقب اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعهما بالقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، على وضع خارطة طريق ومسودة للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المعطلة منذ عام.

وفي أكتوبر 2021، وضعت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة خطة عمل، لقت قبولا محليا وخارجيا، لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إلا أن عدم تعاون بعض الأطراف دفعها لتجميد أعمالها.