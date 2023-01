ليبيا – تابع تقرير تحليلي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية سلسلة تحركات دولية ملموسة لإحياء العملية السياسية المتعثرة منذ إزاحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه التحليلية صحيفة المرصد، أشار إلى فقدان القادة الغربيين صبرهم مع النخبة السياسية الراسخة بعد أن فشلت بشكل جماعي في الاتفاق على الأساس الدستوري الانتخابي، رغم مرور أكثر من عام، ناقلًا عن ديبلوماسي غربي ساخط وجهة نظره بالخصوص.

وقال الديبلوماسي الغربي: “نبذل جهودًا مخلصة في الوساطة، لكن الطابع الثابت للعديد من السياسيين على جانبي الانقسام هو التشدق بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن ثم القيام بكل ما هو ممكن لخنقها ليتمكنوا من الاستمرار في تعبئة جيوبهم”.

وتابع الديبلوماسي الغربي قائلًا: “قد نضطر إلى التوقف عن الأمل في أن نتمكن من إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على إجراء الانتخابات وإيجاد طريقة للتغلب عليهم بدلًا من ذلك”. في وقت قال فيه المحلل السياسي “تيم إيتون”: “أرقام المصرف المركزي الأخيرة ما زالت غامضة”.

وأضاف “إيتون” بالقول: “ولكن من الواضح أن الإنفاق على الرواتب مرتفع بشكل مذهل وبالنظر إلى حجم الأموال التي يفترض أن تنفق على الخدمات العامة، فإن الناس العاديين في ليبيا لا يتلقون ببساطة مستوى كاف من الجوانب الخدمية”. فيما بيان التقرير وجود جدل بين الديبلوماسيين الغربيين.

وأوضح التقرير أن مرد هذا الجدل هو بشأن إمكانية تحديد الغرب موعدًا نهائيًا صارمًا للمؤسسات السياسية في ليبيا للتوصل إلى اتفاق فيما بينها على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإطلاق عملية سياسية جديدة في حال لم يتم الوفاء به.

ترجمة المرصد -خاص

Shares

The post الغارديان: حراك دولي ملموس لإحياء العملية السياسية المتعثرة في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية