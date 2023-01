متاهة القاعدة الدستورية مستمرة.. مباحثات بين المشري وباتيلي بشأنها

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على أهمية الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية والتوافق على قوانين انتخابية وإجراء انتخابات نزيهة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه الثاني عمر أبوشاح.

وبحث الجانبان اللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.

وكان المشري بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والمتعلقة بملف الأساس الدستوري التوافقي بين مجلسي النواب والدولة بغية الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة

