احتراق مقر فرع الرقابة الإدارية بالكفرة والمجلس البلدي يطالب الجهات الأمنية بضبط الفاعلين

تعرض مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة الكفرة فجر اليوم الجمعة، إلى حريق يبدو متعمداً، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة.

وأعرب المجلس البلدي بالكفرة في بيان عن إدانته للحادث معتبراً أنها سابقة خطيرة بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته المدينة وضواحيها في السنوات الأخيرة.

وطالب المجلس البلدي مديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة لكشف ملابسات هذا الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما حذر المجلس البلدي من أي محاولة لإشاعة الفوضى والجريمة والتضييق على أهالي المدينة، داعياً كافة الجهات العامة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مقارها بتكليف حراسات وتركيب كاميرات مراقبة وغير ذلك من الوسائل إلى تحد من الاعتداء على هذه المقرات

فيما أجرى عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، زيارة تفقدية للمقر، وأكد أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الجناة لينالوا عقابهم وأن المجلس البلدي وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية وأهالي الكفرة لن يسمحوا بانتشار الفوضى أو الجريمة في المدينة.

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