التويجر: هناك خطر ما يداهم وجود مصالح أمريكا في ليبيا

الوطن|رصد

قال القانوني والباحث الليبي رمضان التويجر إن زيارة مدير الـ“سي آي إيه” إلى ليبيا في هذا الوقت بالذات الذي تشتد المعارك في بين روسيا وأوكرانيا، تؤكد وجود خطرًا ما يداهم وجود ومصالح الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا .

وأضاف التويجر، في تصريحات صحفية إن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تفقد ليبيا سيادتها واستقرارها؛ وتتمركز القواعد والقوات الأجنبية من مختلف الأطراف الدولية المتصارعة للسيطرة على العالم في كل مكان من أرض ليبيا.

وختم الباحث الليبي تصريحاته قائلًا: “أتمنى من الأطراف الليبية كافة، العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والتصالح فيما بينها وإقامة علاقات متوازنة وقوية مع مختلف الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة وروسيا بما يعيد سيادة ليبيا ويجعلها بلدًا محايدًا“.