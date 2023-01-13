عون: مستقبل ليبيا واعد

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد إمحمد عون في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة لمستقبل زاهر عبر الفيديو التي تستضيفها الهند .

وقد أوضح الوزير في كلمته بعد شكر دولة الهند على هذه الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء أنّ دولة ليبيا تسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة .

وأضاف إنّ دولة ليبيا تصدر معظم انتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الازمة العالمية وأنّ مستقبل ليبيا واعد سواءً في الثروة النفطية أو الثروات الاخرى و أننا ندعو الدول الصديقة للاستثمار في البلاد وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن دفعت بالقوة القاهرة بعد 2011م .

و أشار إلى إنّ دولة ليبيا ترى أن التحول إلى الطاقات النظيفة يجب أن لا يكون علي حساب القارة الافريقية والتي أكثر من نصف سكانها لم يروا الكهرباء في حياتهم و لهم الحق في الحياة الكريمة واستغلال ثرواتهم قبل التحول للطاقات النظيفة و دولة ليبيا لديها من السطوع الشمسي مايكفي لتصدير كميات هائلة من الكهرباء للدول الاخرى وانها بدأت في مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ولديها مشاريع طموحة في مختلف مجالات الطاقة.