الدبيبة يشكر الحكومة التونسية على حذف 1265 اسم ليبي من قائمات تشابه الأسماء

توجّه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بالشكر للحكومة التونسية بعد حذف 1265 اسم مواطن ليبي من قائمة تشابه الأسماء.

ودوّن الدبيبة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “الشكر لإخوتنا في الحكومة التونسية، وللسفارة الليبية بتونس على إنجازهم أحد أهم ما اتفقنا عليه في زيارتنا الأخيرة، بإزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قائمات (تشابه الأسماء)، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين. هذه المعضلة التي طالما أرقت عددًا من مواطنينا في السنوات السابقة”.