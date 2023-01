بولوتكس توداي: الأوضاع في ليبيا من بين موانع تطبيع العلاقات التركية المصرية

ليبيا – ناقش تقرير تحليلي نشره موقع “بولوتكس توداي” الإخباري التركي الناطق بالإنجليزية جملة من العوائق الحائلة دون إتمام تطبيع العلاقات المصرية التركية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد، أشار إلى أن تباين مواقف مصر وتركيا وتنافسهما السياسي بشأن القضية الليبية عوامل مؤخرة للتطبيع، فأنقرة باحثة من خلال مذكرات التفاهم مع سلطات متعاقبة في طرابلس عن تعزيز مصالحها الاقتصادية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابع التقرير: إن مصر هي الأخرى لا تميل لتقديم تنازلات في ليبيا فيه لها مصالحها العديدة هي الأخرى الأمنية والاقتصادية والسياسية.

ترجمة المرصد – خاص

