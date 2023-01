لصالح انتخابات ليبيا.. أنقرة وروما تتفقان على العمل المشترك بينهما

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما ستعمل مع أنقرة لصالح إجراء انتخابات في ليبيا، ومكافحة الإرهاب فيها.

وذكر تاياني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن البلدين متفقان على العمل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول.

وتابع تاياني أن وزيري الداخلية الإيطالي والتركي سوف يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية سويا الأسبوع المقبل.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تحقيق السلام في ليبيا مهم لإيطاليا وتركيا، وأن البلدين سيعملان لصالح هذا الأمر.

وأضاف أوغلو أن هناك مشكلات في ليبيا تنتظر حلا في البلاد، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات، مشددا على أهمية إنجاز المسار الدستوري.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية + الجزيرة مباشر

