وزير الخارجية الإيطالي: سنعمل مع تركيا لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده تؤيد كل المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى إجراء الانتخابات في ليبيا ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية منها نحو إيطاليا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الجمعة في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إنه دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، لزيارة روما، مشيراً إلى أن مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية تسير في الاتجاه الصحيح.

ولفت تاياني، إلى أن لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا، قائلاً: “نريد تحقيق الاستقرار وسنعمل معاً لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات” مؤكداً أن الاستقرار في ليبيا يعني أيضاً الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.

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