الداخلية التونسية ترفع القيد الأمني عن أكثر من ألف مواطن ليبي

الوطن|رصد

رفعت وزارة الداخلية التونسية لقيد الأمني عن ألف و265 مواطنًا ليبيًا كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمنافذ الحدودية للدولة التونسية.

وقال القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس مصطفى بن قدارة، إن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين أبلغهم برفع الحظر عن العدد المذكور، حيث سلّمهم رسميًا قوائم الأسماء التي رُفع الحظر عنها تحت قضية تشابه أسماء.

وأضاف بن قدارة في تصريحاتٍ صحفية، أنه ما زال يُنظر في أسماء 231 مواطنًا ليبيًا متبقيًا في إطار إجراءات رفع الحظر عنهم قريبًا.

وجائت هذه البادرة من الحكومة التونسية ضمن الاتفاق الذي جرى عقب زيارة الحكومة منتهية الولاية إلى تونس نهاية نوفمبر الماضي، التي اتفقت خلالها الحكومتان على عديد المبادرات بين البلدين، من بينها التعاون الأمني وتسهيل إجراءات الليبيين في تونس.