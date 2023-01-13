وزير الخارجية الإيطالي يبحث مع نظيره التركي قضية الهجرة والأزمة الليبية

العنوان-أنقرة

بدأ وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى أنقرة حيث من المقرر أن يبحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو والمسؤولين الأتراك قضية الهجرة والأزمة الليبية، على ما أعلن قصر فارنيزينا مقر وزارة الخارجية في روما.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها إن الوزير تاياني سيلتقي في العاصمة التركية نظيره مولود تشاووش أغلو، كما ستتيح الزيارة إمكانية تقييم العلاقات الثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون القوي في المجال الاقتصادي.

وأوضحت البيان، أن مهمة تاياني في أنقرة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع الدول الرئيسية في منطقة المتوسط ​​الموسعة وتشجيع تعاون أكبر في المجال الاقتصادي، وفي إدارة مسألة المهاجرين أيضاً، على ضوء اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا التي لا تزال سارية، وتشتمل على دفع مبلغ إجمالي قدره ستة مليارات يورو، لتركيا.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال بيان قصر فارنيزينا، إن إيطاليا تهدف إلى تعزيز العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف إجراء انتخابات تضفي الشرعية على مؤسسات الدولة الشمال أفريقية.

واختتمت الخارجية الإيطالية بيانها بالقول إن من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك لتاياني وتشاووش أوغلو في نهاية اجتماعهما.