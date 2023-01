أعلن مكتب النائب العام ضبط مرتكب جريمة قتل الموظف في جهاز الرقابة الإدارية “كمال بديري”.

وذكر مكتب النائب العام أنه جرى التحقيق مع الجاني، واعترف بارتكابه الجريمة، عبر إطلاقه 14 عياراً نارياً تجاه جسد المجني عليه؛ بقصد إزهاق روحه.

جريمة نكراء

واستنكرت هيئة الرقابة الإدارية ما وصفته بالجريمة النكراء التي أودت بحياة موظفها، معتبرة الحادثة ناقوس خطر يُقرَع مجدّدا للفت أنظار الدّولة ومؤسّساتها الأمنيّة والضّبطيّة إلى ضبط الخارجين عن القانون ومعاقبتهم.

وشددت الهيئة على ضرورة فرض القانون والمجاهرة به حفاظا على أمن البلاد واستقرارها، ومنبهة في الوقت ذاته بأن الجريمة لا علاقة لها بمجال عمل الهيئة.

تحرك الأجهزة الأمنية

وعثرت الجهات الأمنية قد عثرت على جثمان البديري مقتولا بأعيرة نارية قرب قاعة الشعب بالعاصمة طرابلس.

وكان جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية أعلن القبض على الجاني في واقعة قتل البديري والتي سجلت ضد مجهول.

وتابع الجهاز أنه جرى إلقاء القبض على الجاني في منطقة بئر الغنم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن مسدس نوع إمبريته.

تفاصيل الجريمة

وحول تفاصيل الجريمة، تحدّث الجاني أنه قام باستدراج الضحية إلى جانب قاعة الشعب، وتحدّث معه حول سبب قيام المجني بفصله عن العمل في جهاز الرقابة الإدارية وحدثت بينهما مشادة كلامية.

وتابع الجاني أنه قام بإطلاق النار على سيارة المجني بشكل عام، وأصيب المجني عليه بعدد من الطلقات تخطت 5 رصاصات، مضيفا أنه لم يكن ينوي قتل المجني عليه، ولكن عند حدوث المشادة بينهما، أطلق النار.

المصدر: النائب العام + جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية + جهاز الرقابة الإدارية

The post بعد العثور على جثته قرب قاعة الشعب بطرابلس.. كشف فصول جديدة من قصة مقتل “بديري” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار