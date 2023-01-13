الخارجية الأمريكية: نواصل العمل مع القادة السياسيين والشركاء الدوليين للمضي قدماً في ليبيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده تشارك في مشاورات دورية مع الأطراف الدولية الرئيسية حول أفضل السبل لدعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، لتهيئة الأرضية للانتخابات في ليبيا ودعم الشعب الليبي.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التقارير التي تتحدث عن اجتماع للمبعوثين الخاصين إلى ليبيا في واشنطن.

وأعرب عن تطلع بلاده لاستضافة مناقشات كما تم في الماضي، مضيفا “أنه لم يحدد موعد لذلك بعد، ونواصل العمل مع القادة السياسيين في ليبيا وشركائنا الدوليين في ذلك النهج، الذي يتضمن مسار سياسي لوضع جدول زمني للانتخابات في أسرع وقت ممكن”.

وأكد برايس، دعم واشنطن لدعوة الممثل الخاص للأمين العام لإجماع وطني في ليبيا لتحديد جدول زمني واضح للانتخابات في هناك، موضحاً أنه لا سبيل آخر لتأمين الاستقرار وسلام طويل الأمد.

وتابع: نحن نشارك جميع الليبيين الرغبة في رؤية القادة الليبيين يتخذون التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لبدء العملية الانتخابية.

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