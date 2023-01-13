نغيسو: استقرار ليبيا سيؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية كاملة

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قال رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا دينيس ساسو نغيسو، إنه يأمل في أن يُعقد مؤتمر المصالحة الليبية قبل الصيف المقبل وأن يتم عبره تنظيم انتخابات تؤدي إلى نتائج مقبولة من جميع الأطراف.

واعتبر نغيسو أن تفكك ليبيا سبّب أضراراً وصفها بالكارثية على القارة الإفريقية إذ أسهم في تصاعد نشاط المتطرفين في منطقة الساحل وصولاً إلى شمال الكاميرون على حدود الكونغو الديمقراطية وأوغندا وأماكن أخرى.

ورأى نغيسو أن الصراع جعل من ليبيا نقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الذين يأتون من كل مكان، ويخاطرون بحياتهم عبر الصحراء ثم البحر الأبيض المتوسط ​​باتجاه أوروبا، مؤكداً أن نهاية الحرب في ليبيا ستؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية ما سيحد من التهريب بجميع أنواعه، كما سيحد من المأساة الإنسانية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.