ليبيـا وكوسوفو تتفقان على تعميق العلاقات الثنائية

الوطن / متابعات

التقت سفيرة ليبيـا لدى بلجيكا آمال الجراري سفير كوسوفو لدى بلجيكا أغرون باجرامي في مقرّ السفارة الليبيـة ببروكسل.

اللقاء بحث التطوّرات الراهنة والتحديّات الخاصّة التي تواجه البلديْن وجهودهما في تعزيز الاستقرار والديمقراطية من أجل السّلام والازدهار في غرب البلقان والمغرب العربي.

وأعرب سفير كوسوفو عن امتنان بلاده باعتراف ليبيـا باستقلال كوسوفو عام 2013 ومنذ عام 2015 أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لأن تصبح هذه العلاقات فعّالة.

كما رحّبت السفيرة آمال الجراري برغبة كوسوفو لمزيد من التعاون مع ليبيـا خاصّة في مجال الدبلوماسية.