تاياني: نشاطر أنقرة الالتزام القوي بسيادة ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء – وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يزور العاصمة التركية اليوم، إن “إيطاليا وتركيا تشاطران التزاماً قوياً بسيادة ليبيا، أمن أراضيها ووحدتها الوطنية”، مضيفا أن “بلدينا من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لليبيا، وكلانا يريد أن يرى ليبيا مستقرة ومزدهرة أخيراً”.

جاءت تصريحات تاياني في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية نشرت اليوم الجمعة، في مستهل زيارته إلى أنقرة للقاء وزيرة الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لبحث العلاقات الثنائية وقضية الهجرة والأزمة الليبية، بسحب ما أعلنت الخارجية الإيطالية.

وجدد تاياني خلال المقابلة التي نقلت مقتطفات منها وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” التأكيد على أن “الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة المتوسط ​​بأكملها، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي”.

وفي إشارة إلى أن إيطاليا وتركيا دعتا مرارًا وتكرارًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، قال تاياني، إن “بلدينا يدعمان بالكامل جهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا”.

وقال تاياني إن مكافحة الهجرة غير النظامية واستقرار ليبيا والبلقان “أولوية مشتركة لإيطاليا وتركيا”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وغرد تاياني عبر حسابه على “تويتر” عقب لقائه أوغلو قائلا: “مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية استراتيجية لحكومتينا، وكذلك تحقيق الاستقرار في ليبيا والبلقان”.

وأضاف تاياني: “أشكر تشاووش أوغلو على اجتماع اليوم”، مردفا “نحن نعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وأيضا عبر منتديات أعمال في إسطنبول” وفق “آكي”.

كما أكد تاياني، أن “لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة” حول ليبيا، وقال “نريد تحقيق الاستقرار وسنعمل معًا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن “الاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية”.

جاء تصريح تاياني الذي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الجمعة في أنقرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال تاياني للصحفيين بشأن الموقف الإيطالي حيال الوضع في ليبيا، إن إيطاليا “تؤيد كل تلك المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى الانتخابات ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية نحو بلادنا”.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لزيارة إلى روما، وقال إن “مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف (الليبية) تسير في الاتجاه الصحيح”.

وفي ذات السياق بدأ وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى أنقرة حيث من المقرر أن يبحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو والمسؤولين الأتراك قضية الهجرة والأزمة الليبية، على ما أعلن قصر “فارنيزينا” مقر وزارة الخارجية في روما.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها، إن “تاياني سيلتقي في العاصمة التركية نظيره مولود تشاووش أغلو”، كما “ستتيح الزيارة إمكانية تقييم العلاقات الثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون القوي في المجال الاقتصادي”.

وأوضحت في البيان، أن مهمة تاياني في أنقرة “تندرج ضمن استراتيجية أوسع للحكومة الإيطالية لتعزيز التعاون مع الدول الرئيسية في منطقة المتوسط ​​الموسعة وتشجيع تعاون أكبر في المجال الاقتصادي، وفي إدارة مسألة المهاجرين أيضاً، على ضوء اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا التي لا تزال سارية، وتشتمل على دفع مبلغ إجمالي قدره ستة مليارات يورو، لتركيا”.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال بيان قصر “فارنيزينا”، إن “إيطاليا تهدف إلى تعزيز العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف إجراء انتخابات تضفي الشرعية على مؤسسات الدولة الشمال أفريقية”.

واختتمت الخارجية الإيطالية بيانها بالقول إن “من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك لتاياني وتشاووش أوغلو في نهاية اجتماعهما”.